Стало известно о неожиданном предложении запретить электросамокаты в РФ

В России может быть введен полный запрет на услуги проката электросамокатов. С соответствующим обращением к министру транспорта РФ Андрею Никитину выступил депутат Государственной думы, сообщает информагентство ТАСС.
Как отмечает парламентарий, текущая интенсивность использования электросамокатов создает серьезную опасность для пешеходов и остальных участников дорожного движения. Инициативу он также обосновал высокими показателями травматизма и летальных случаев, связанных с эксплуатацией подобных устройств, особенно при использовании их арендаторами без достаточного опыта.
По мнению политика, существующие регуляторные меры, включая ограничение скорости и разрешение движения по пешеходным зонам, не полностью учитывают риски массовой аренды. Отсутствие действенных механизмов контроля за использованием средств индивидуальной мобильности, по его словам, лишь усугубляет положение дел.
В обращении акцентируется внимание на том, что полное прекращение деятельности по прокату электросамокатов позволит ликвидировать ключевую угрозу, порождаемую неопытными пользователями арендованных устройств. Данная мера, считает депутат, будет содействовать гармонизации городского пространства через приоритет защиты безопасности пешеходов и всех участников дорожного движения.
Читайте также: В Екатеринбурге электросамокатчик сбил малолетнего ребенка.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.