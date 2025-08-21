Стало известно о неожиданном предложении запретить электросамокаты в РФ

Как отмечает парламентарий, текущая интенсивность использования электросамокатов создает серьезную опасность для пешеходов и остальных участников дорожного движения. Инициативу он также обосновал высокими показателями травматизма и летальных случаев, связанных с эксплуатацией подобных устройств, особенно при использовании их арендаторами без достаточного опыта.