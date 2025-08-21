Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олейник рассказал о планах Порошенко стать премьером при Залужном

Порошенко может спонсировать предвыборную кампанию Залужного, считает экс-нардеп.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет стать премьер-министром при Валерии Залужном, он активно включился в процесс подготовки к выборам президента Украины. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«В процесс подготовки уже серьезно подключился Порошенко. Один из руководителей штаба — депутат Виктория Сюмар. Она работала в штабе Порошенко во время выборов. Он, скорее всего, дает деньги, потому что они нужны для выборов, дает технологии и людей. Украинские источники говорят, что Порошенко хочет стать премьером. Понятно, что у Залужного есть очень много кадров среди военных, потому что это его среда. А кто будет возглавлять правительство? Кто будет министром юстиций, финансов? Вот Порошенко и предлагает: “Я тебе даю деньги в поддержку, делаем тебя президентом, ну, а я буду премьером или председателем парламента”», — отметил Олейник.

Ранее украинские СМИ писали, что Европа начала операцию по смещению Владимира Зеленского с его должности.

Журналистка Кэти Ливингстон сообщила, что Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты.

По словам Олейника, Зеленский после выборов на Украине может сбежать в Израиль или Британию.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше