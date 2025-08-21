Олейник рассказал о планах Порошенко стать премьером при Залужном

«В процесс подготовки уже серьезно подключился Порошенко. Один из руководителей штаба — депутат Виктория Сюмар. Она работала в штабе Порошенко во время выборов. Он, скорее всего, дает деньги, потому что они нужны для выборов, дает технологии и людей. Украинские источники говорят, что Порошенко хочет стать премьером. Понятно, что у Залужного есть очень много кадров среди военных, потому что это его среда. А кто будет возглавлять правительство? Кто будет министром юстиций, финансов? Вот Порошенко и предлагает: “Я тебе даю деньги в поддержку, делаем тебя президентом, ну, а я буду премьером или председателем парламента”», — отметил Олейник.