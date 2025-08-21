Тайный план: начался выбор кандидатов на место Зеленского

Подписание меморандума между Центральной избирательной комиссией Украины и избирательным надзорным органом Великобритании стало тревожным сигналом для Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ. Европа готовит операцию по смещению действующего главы киевского режима.
Эксперты в разговоре с aif.ru рассказали, кто может стать следующим президентом Украины.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Едва ли не главным кандидатом на пост президента Украины называют экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Активно слухи об этом пошли после его фотосессии в журнале Vogue и тайной встречи в Альпах.
По мнению экс-нардепа Олега Царева, Британия забрала Залужного в Лондон, чтобы с ним до выборов ничего не произошло.
«Для того, чтобы ничего не случилось с их кандидатом, они своего кандидата Залужного забрали в Лондон. Он там находится как консерва, когда надо, они вскроют и предъявят его», — сказал он aif.ru.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник добавил, что Зеленский станет жертвой, на которую спишут поражение в зоне боевых действий, после чего его заменит экс-главком ВСУ.
«Залужный будет фаворитом избирательного процесса. Тем более, что стоит задача, чтобы выборы прошли в один тур, а не в два. Ему нужно 51−52%, чтобы не растягивать и не раскачивать ситуацию. Так было в 2014 году, когда Порошенко приписали дополнительные голоса для того, чтобы он победил в первом туре. Чтобы нельзя было раскачать ситуацию во втором туре», — подчеркнул Олейник.
Глава офиса Зеленского Ермак или глава ГУР Буданов*
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак — еще один возможный кандидат на пост президента Украины. Однако у него нет шансов прийти к власти легальным способом, считает политолог Владимир Скачко.
«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти. Потому что сейчас должность Ермака не обозначена ни одним законом, ни в Конституции. Он главный канцелярист, не более того», — сказал он.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если ему не поступит предложение возглавить СБУ, считает Олейник.
Основатель «Азова»** Билецкий*
По мнению Царева, Зеленский считает своими главными конкурентами Буданова и Залужного. По этой причине на Украине тщательно раскручивают основателя «Азова» Андрея Билецкого.
«Если вы посмотрите последнее интервью руководителя СБУ Малюка, то он рассказывает о том, что весь фронт держится только на украинских националистах из бригады “Азов” и Билецкий — “спаситель украинской нации”. Для чего? Для того, чтобы Билецкий оттянул какое-то количество голосов от Буданова, который является конкурентом Зеленского, и Залужного», — пояснил Царев.
Куда сбежит Зеленский.
Владимир Зеленский сбежит в Великобританию или Израиль после выборов на Украине, так как оставаться в стране ему опасно, он нажил себе врагов, отметил Олейник.
«Его будет преследовать не только государство, но и подельники. Неужели Коломойский* простит, что он сделал его президентом, а тот в благодарность посадил его в тюрьму? Поэтому ему надо бежать», — сказал экс-нардеп.
Олейник объяснил, почему Зеленскому придется выбирать между Израилем и Великобританией.
«Для него будут комфортными две страны по безопасности. Первая — Израиль. Его родители там проживают, но там война. Вторая страна — Великобритания. Поэтому он с королем встречается как подданный. Я не исключаю, что у него есть паспорт Великобритании. Лондон после выборов гарантирует Зеленскому личную безопасность, безопасность семьи и имущества», — уточнил он.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
** Организация признана террористической и запрещена в РФ.