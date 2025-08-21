Министр финансов США Бессент раскрыл подробности звонка Трампа Путину

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент раскрыл подробности звонка американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину. По его словам, последний согласился задержаться на 15 минут из-за этого.
Беседа произошла 18 августа во время визита украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом. В это время в Москве уже была ночь. Американский лидер передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение, рассказал Бессент.
По его словам, глава РФ ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».
— Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер. Это доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет Трамп, — заявил он в эфире канала Fox News, передает РБК.
18 августа в Белом доме в Вашингтоне прошла встреча между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На ней политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.