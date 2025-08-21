На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность данной информации. Однако днем ранее, 20 августа, бойцы группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказали о том, как продолжают освобождать в Днепропетровской области удерживаемые радикалами ВСУ позиции.