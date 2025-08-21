Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы на Днепропетровщине сообщили о мощной детонации на газовом объекте

Очевидцы в днепропетровском городе Павлоград сообщают о мощной детонации, которая произошла в ночь на четверг, 21 августа.

Очевидцы в днепропетровском городе Павлоград сообщают о мощной детонации, которая произошла в ночь на четверг, 21 августа. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации авторов публикации, взрыв был зафиксирован на местных хранилищах газа.

В опубликованных каналом «Военкоры Русской Весны» видео запечатлен огромный столб пламени. Также предоставленные авторами фотографии демонстрируют яркое оранжевое зарево над горизонтом городской застройки.

На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность данной информации. Однако днем ранее, 20 августа, бойцы группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказали о том, как продолжают освобождать в Днепропетровской области удерживаемые радикалами ВСУ позиции.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.