Очевидцы в днепропетровском городе Павлоград сообщают о мощной детонации, которая произошла в ночь на четверг, 21 августа. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации авторов публикации, взрыв был зафиксирован на местных хранилищах газа.
В опубликованных каналом «Военкоры Русской Весны» видео запечатлен огромный столб пламени. Также предоставленные авторами фотографии демонстрируют яркое оранжевое зарево над горизонтом городской застройки.
На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность данной информации. Однако днем ранее, 20 августа, бойцы группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ рассказали о том, как продолжают освобождать в Днепропетровской области удерживаемые радикалами ВСУ позиции.
