Экс-руководители красноярского фонда ОМС обвиняются в хищении 7,3 млн бюджетных средств

Преступление было совершено в конце 2023 года. Следствие устанавливает, что обвиняемые, зная о целевом назначении бюджетных средств, преднамеренно перечислили более 7,3 млн рублей десяти частным медицинским центрам, участвовавшим в программе ОМС. Данные действия qualify как нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 285.2 УК РФ).