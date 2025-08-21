Экс-руководители красноярского фонда ОМС обвиняются в хищении 7,3 млн бюджетных средств

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и его заместителя.
По данным следствия, чиновники организовали схему незаконного финансирования частных клиник за счет средств, предназначенных исключительно для государственных медицинских учреждений.
Преступление было совершено в конце 2023 года. Следствие устанавливает, что обвиняемые, зная о целевом назначении бюджетных средств, преднамеренно перечислили более 7,3 млн рублей десяти частным медицинским центрам, участвовавшим в программе ОМС. Данные действия qualify как нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 285.2 УК РФ).
По информации Следственного комитета, оба фигуранта полностью признали свою вину в ходе допросов. В рамках расследования были проведены обыски по месту их жительства, изъяты финансовые документы и компьютерная техника.
Региональный СК отмечает, что расследование продолжается — устанавливаются все обстоятельства преступления и возможная причастность других лиц. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
