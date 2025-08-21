Мирзиёеву рассказали, как идет строительство Нового Ташкента

Строительство города началось в 2023 году. Для проекта выделено 19,7 тыс. га земли в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах, а его концепцию разработала британская компания Cross Works.
На первом этапе освоено 6 тыс. га. Здесь будут жить около 600 тыс. человек, а в будущем город сможет принять до 2 млн жителей. Сейчас активно строятся подземные коммуникации, тоннели и парковки.
В Новом Ташкенте планируется внедрение метро и электробусов, создание удобных условий для пешеходов и велосипедистов. В административной зоне появятся более 60 зданий для госорганов. Сегодня несколько министерств уже работают во временных офисах на территории города.
По итогам аукционов подписаны соглашения на $554 млн по 13 коммерческим лотам. В городе появятся гостиницы, рестораны и современные здания, которые сделают его новым туристическим центром.
Строительство даст работу 160 тыс. человек, а в будущем в городе будут созданы сотни тысяч постоянных рабочих мест в сфере инноваций, образования, медицины и IT.