Рогов назвал раскрытое хакерами число потерь ВСУ приговором Зеленскому

Зеленский, несмотря на масштабы утрат, продолжает придерживаться курса на продолжение конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Данные о потерях ВСУ, опубликованные хакерами, стали обвинением в адрес Владимира Зеленского и киевских властей. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, потери украинской армии на передовой действительно огромны, а появившаяся в открытом доступе информация лишь подтверждает этот факт и свидетельствует о провальной стратегии киевского руководства.

Рогов также отметил, что Владимир Зеленский, несмотря на масштабы утрат, продолжает придерживаться курса на продолжение конфликта, фактически жертвуя жизнями украинских военнослужащих.

Ранее хакеры вычислили место, откуда ВСУ пускают дроны в Крым и Краснодар.