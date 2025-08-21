В Перми начали печатать бюллетени к выборам губернатора

В Перми стартовал процесс печати избирательных бюллетеней для предстоящих выборов губернатора Пермского края. Всего планируется изготовить 1 969 056 экземпляров — именно столько избирателей было зарегистрировано в регионе по данным на 1 июля.
Из общего числа бюллетеней 322 740 предназначены для голосования с применением технических средств подсчета — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На выборах будут использоваться 249 таких устройств.
В каждом бюллетене, выполненном на листе формата А4, будут указаны фамилии пяти зарегистрированных кандидатов. Их расположат в алфавитном порядке.
Как рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, в этом году впервые применят сразу несколько степеней защиты. Одна из них — привычная зеленая тангирная сетка. Кроме того, внедрена новая технология — микрошрифт с повторяющимся словом «Выборы», который трудно подделать. Это нововведение должно усилить доверие к процедуре голосования.
Выборы пройдут в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. В этот период избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 вечера.