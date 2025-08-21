В Перми начали печатать бюллетени к выборам губернатора

Как рассказал председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, в этом году впервые применят сразу несколько степеней защиты. Одна из них — привычная зеленая тангирная сетка. Кроме того, внедрена новая технология — микрошрифт с повторяющимся словом «Выборы», который трудно подделать. Это нововведение должно усилить доверие к процедуре голосования.