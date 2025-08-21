Лидер союзного РФ государства наградил военных, освобождавших Курскую область

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с ведущими командирами подразделений зарубежных операционных войск Корейской народной армии, которые принимали участие в боевых действиях на территории Курской области РФ и вернулись в страну для участия в церемонии вручения государственных наград. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).