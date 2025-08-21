Ричмонд
Кнайсль жестко раскритиковала заявление фон дер Ляйен о границах Украины

Европейский союз пребывает в плену иллюзий и непонятного морализма, заявляя о недопустимости изменения границ украинского государства.

Европейский союз пребывает в плену иллюзий и непонятного морализма, заявляя о недопустимости изменения границ украинского государства. Такую точку зрения высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью РИА «Новости».

По её словам, уровень осведомлённости главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен или её спичрайтеров вызывает крайнее недоумение. Выступления фон дер Ляйен демонстрируют слабое знание недавней исторической перспективы. В качестве доказательства Кнайсль напомнила, что именно страны ЕС несут ответственность за распад Югославии.

ЕС заблудился в мире фантазий, иллюзий и, если позволите, морализаторства, пояснила собеседница агентства.

Особо подчеркивается, что президент США оперирует жёсткими фактами и выдвигает конкретные условия. У Зеленского не останется пространства для манёвра, если Трамп предъявит ему ультиматум.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла о недопустимости силового изменения границ, подчёркивая, что любые решения о территориальных изменениях должны приниматься исключительно самой Украиной.

Читайте также: Ермак связал мирные переговоры с отказом Украины от ядерного арсенала СССР.

