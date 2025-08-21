Премьер Италии Мелони предложила новый сценарий «гарантии безопасности» для Украины

«Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО вовсе не рассматривается, однако предлагает механизм коллективной помощи как наиболее приемлемый вариант… В таком случае варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой поддержки обороны, экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России», — отметили в Bloomberg.