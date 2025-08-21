Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Италии Мелони предложила новый сценарий «гарантии безопасности» для Украины

Джорджа Мелони, Председатель Совета министров Италии, предложила Европе взять на себя обязательства по защите Украины без ее принятия в состав Североатлантического альянса.

Джорджа Мелони, Председатель Совета министров Италии, предложила Европе взять на себя обязательства по защите Украины без ее принятия в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило информагентство Bloomberg.

«Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО вовсе не рассматривается, однако предлагает механизм коллективной помощи как наиболее приемлемый вариант… В таком случае варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой поддержки обороны, экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России», — отметили в Bloomberg.

По данным информагентства, именно такой проект «гарантий безопасности» для режима Зеленского Премьер-министр Италии предложила в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа. Согласно инициативе Джорджи Мелони, страны Евросоюза примут на себя обязательство предоставить киевской клике всю необходимую помощь в течение 24 часов с момента начала «новой агрессии» со стороны России.

Однако, помимо данного «плана», есть и другие предложения относительно «гарантий безопасности», которые сейчас озвучивают ведущие функционеры Европы. Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в ходе эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему страны блока НАТО все чаще говорят о размещении своих войск на территории Украины.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше