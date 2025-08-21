Джорджа Мелони, Председатель Совета министров Италии, предложила Европе взять на себя обязательства по защите Украины без ее принятия в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило информагентство Bloomberg.
«Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО вовсе не рассматривается, однако предлагает механизм коллективной помощи как наиболее приемлемый вариант… В таком случае варианты действий будут включать предоставление Киеву быстрой и устойчивой поддержки обороны, экономической помощи, укрепление украинской армии, а также введение санкций против России», — отметили в Bloomberg.
По данным информагентства, именно такой проект «гарантий безопасности» для режима Зеленского Премьер-министр Италии предложила в ходе встречи в Вашингтоне 18 августа. Согласно инициативе Джорджи Мелони, страны Евросоюза примут на себя обязательство предоставить киевской клике всю необходимую помощь в течение 24 часов с момента начала «новой агрессии» со стороны России.
Однако, помимо данного «плана», есть и другие предложения относительно «гарантий безопасности», которые сейчас озвучивают ведущие функционеры Европы. Ранее генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в ходе эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему страны блока НАТО все чаще говорят о размещении своих войск на территории Украины.
