Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал президента России Владимира Путина расчетливым и осторожным политиком, который отстаивает интересы своей страны. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс уточнил, что лично с Путиным не встречался, но неоднократно общался с ним по телефону. Он сообщил, что российский лидер в общении оказывается мягче, чем можно было бы ожидать, основываясь на образе, созданном американскими СМИ. По словам вице-президента США, Путин проявляет мягкость по-своему, при этом оставаясь очень расчетливым и осторожным.
«Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — указал вице-президент.
Вэнс также добавил, что у него сложилось мнение о Путине как о человеке, который заботится об интересах России в том виде, в каком он их сам понимает. По его словам, российский лидер уважает президента США Дональда Трампа, поскольку знает, что тот аналогичным образом заботится об интересах американского народа.
Напомним, что ранее Белый дом объявил о создании рабочей группы в составе Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Стивен Уиткоффа, которой поручена координация диалога с Россией и Украиной для организации скорейшей встречи президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Как известно, личный диалог Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в пятницу, 15 августа. Уже на следующий день американский лидер стал выступать с заявлениями для журналистов. И в какой-то момент дал оценку прошедшим переговорам. Он сообщил, что все прошло «очень хорошо».
В свою очередь, Путин подчеркнул, что переговоры с Трампом были продуктивными. Он заявил, что существует реальная возможность мирно завершить конфликт на Украине. Российский президент отметил, что между ним и Трампом установились деловые и доверительные отношения, что позволяет двигаться к завершению кризиса. По его словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех сторон.
Также стало известно, что Зеленский допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. По его словам, если Киев начнет ставить глобальные условия по поводу встречи, то и у российской стороны появится сто условий. Поэтому о них лучше совсем отказаться.