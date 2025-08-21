Европейский союз продолжает пребывать в иллюзиях и морализаторстве, заявляя о недопустимости изменения границ Украины, считает бывший министр иностранных дел Австрии, глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
В интервью РИА Новости она прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявила, что любые изменения границ могут происходить только по решению самой Украины.
По словам Кнайсль, подобные заявления демонстрируют поверхностное понимание истории. Она напомнила, что в прошлом именно при участии европейских стран произошло разделение Югославии, Северного и Южного Судана, а также отделение Эритреи от Эфиопии, что сопровождалось масштабным насилием. Экс-глава австрийского МИД подчеркнула, что такие факты игнорируются в риторике европейских политиков.
Кнайсль добавила, что, в отличие от европейских лидеров, президент США Дональд Трамп предпочитает оперировать жесткими фактами. По её словам, в диалоге с Владимиром Зеленским американский лидер мог прямо указать на реальное положение дел: многолетний конфликт, сотни тысяч погибших, экономический кризис и зависимость Украины от внешней поддержки.
«И это не иллюзорный морализм, который повторяет госпожа фон дер Ляйен, (канцлер ФРГ Фридрих — ред.) Мерц и прочие», — отметила она.
Ранее Кнайсль отметила, что присутствие лидеров стран ЕС на встрече с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было направлено на демонстрацию их вовлеченности в процесс урегулирования ситуации на Украине.