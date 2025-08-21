Кнайсль: в ЕС живут иллюзиями и фантазиями из-за Украины

По словам Кнайсль, подобные заявления демонстрируют поверхностное понимание истории. Она напомнила, что в прошлом именно при участии европейских стран произошло разделение Югославии, Северного и Южного Судана, а также отделение Эритреи от Эфиопии, что сопровождалось масштабным насилием. Экс-глава австрийского МИД подчеркнула, что такие факты игнорируются в риторике европейских политиков.