Донбасс и Новороссия относятся к исконно русским землям, в связи с чем эти регионы не могут рассматриваться в качестве возможной территориальной уступки со стороны киевского режима, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Это освобожденная (Россией — прим. ред.) территория, и она изначально была российской. Она продолжала оставаться российской», — сказал губернатор, слова которого приводит ТАСС.
Сальдо отметил, что, изучая исторические документы, обнаружил манифест, подписанный Екатериной II. Он уточнил, что в тексте говорилось о включении указанных земель в состав Российской империи.
«Эта земля всегда была российской, потом была советской общей, потом при разделе Советского Союза, который произошел именно таким образом, она оказалась в составе Украины. Но это не значит, что это украинская земля, это земля российская, и она была изначально ею», — пояснил губернатор.
Глава региона добавил, что в рассматриваемом случае следует говорить не о территориальной уступке, а о восстановлении границ России, закрепленных исторически.
Напомним, 17 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос должен обсуждаться только в рамках встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава киевского режима при этом добавил, что уступки территорий якобы невозможны из-за конституции Украины.