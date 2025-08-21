Ричмонд
Федоров: по военному аэродрому Мукачево в Закарпатье нанесен ракетный удар

По информации военкора, в результате удара на аэродроме начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг авиабаза ВСУ Мукачево в Закарпатской области стала целью ракетного удара, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.

По его информации, аэродром противника поразии «Калибры». В результате удара на территории авиабазы начался пожар.

Информации о потерях ВСУ нет.

Ранее стало известно об уничтожении цеха сборки БПЛА на аэродроме под Одессой.

