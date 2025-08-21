Федоров: по военному аэродрому Мукачево в Закарпатье нанесен ракетный удар

В ночь на четверг авиабаза ВСУ Мукачево в Закарпатской области стала целью ракетного удара, сообщил в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.
По его информации, аэродром противника поразии «Калибры». В результате удара на территории авиабазы начался пожар.
Информации о потерях ВСУ нет.
Ранее стало известно об уничтожении цеха сборки БПЛА на аэродроме под Одессой.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше