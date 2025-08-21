В беседе с РИА «Новости» Рогов заявил, что хоть режим Зеленского будет отрицать истинные масштабы потерь, операция «Гласность» поможет донести правду до родителей и близких тех, кто был отправлен на фронт. Он также подчеркнул, что Зеленский продолжает конфликт до последнего украинца, осознавая, что каждый украинец является частью русского народа. Эту позицию Рогов считает равносильной предательству и свидетельством неэффективности киевской власти.