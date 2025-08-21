Ричмонд
Вэнс сообщил, что США получили детали переговорных позиций

США получили детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Источник: Reuters

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вэнс отметил, что Украина требует гарантий безопасности, а Россия «хочет определенные территории», большинство из которых находятся под контролем российской армии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал территориальные изменения неотъемлемым компонентом возможных договоренностей. До этого он заявил, что Россия никогда не ставила целью «захватить территории».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.

Украина также требует в рамках мирного соглашения обеспечение гарантий безопасности. Путин после встречи с президентом США также отмечал необходимость обеспечения безопасности Киева.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше