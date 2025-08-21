Вэнс сообщил, что США получили детали переговорных позиций

«Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца», — сказал он (цитата по ТАСС).
Вэнс отметил, что Украина требует гарантий безопасности, а Россия «хочет определенные территории», большинство из которых находятся под контролем российской армии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал территориальные изменения неотъемлемым компонентом возможных договоренностей. До этого он заявил, что Россия никогда не ставила целью «захватить территории».
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным.
Украина также требует в рамках мирного соглашения обеспечение гарантий безопасности. Путин после встречи с президентом США также отмечал необходимость обеспечения безопасности Киева.