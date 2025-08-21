Ричмонд
Саида Мирзиёева обсудила с главой Кыргызстана образование и культуру

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудил с руководителем Администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой сотрудничество в культурной гуманитарной и образовательных сферах.

Источник: Telegram-канал Саиды Мирзиеевой

Также Мирзиёева рассказала о проведении в Бишкеке интеллектуальной игры «Заковат», которая помогает молодежи обеих стран общаться и сотрудничать.

Садыр Жапаров отметил, что отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном продолжают укрепляться благодаря совместным усилиям лидеров двух стран.

«Все это подтверждается успешными договоренностями о границах, признанием национальных ID, совместными предприятиями и общими проектами, такими как Камбаратинская ГЭС-1 и железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — заявила Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева поблагодарила за теплый прием и передала слова приветствия от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Она подчеркнула высокий уровень отношений между странами и важную роль лидеров в их развитии.