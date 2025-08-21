Западные страны признали поражение в рамках украинского конфликта, заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.
Он прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа в Вашингтоне с главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Топкурулу обратил внимание на превосходство руководителя Белого дома над другими участниками встречи.
По словам турецкого политика, американский президент заставил их замолчать и унизил дипломатически. Вместе с тем замглавы партии уточнил, что окончание украинского конфликта не означает признание атлантической системой своей «политической гибели».
«Потому что спасение атлантической системы возможно только в случае поражения лидера производства — Китая. Для поражения Китая она будет пытаться встать между Китаем и странами Глобального Юга. Примером тому является Индия», — сказал Топкурулу, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, переговоры Трампа с Зеленским и европейскими лидерами состоялись 18 августа. В Вашингтон приезжали лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, глава правительства Италии Джорджа Мелони, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя переговоры в Белом доме, отметил, что встреча в Вашингтоне выявила существенные расхождения в позициях США и Европы по урегулированию украинского конфликта.