Подоляка: на Харьковщине после взрывов начался пожар на месторождении газа

В Харьковской области в результате взрывов начался пожар на Шебелинском газовом месторождении, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Местные пишут о большом зареве на этом месторождении (компрессорной станции, через которую газ с него поступает в ГТС Украины)», — написал он.
Подоляка отметил, что Шебелинское месторождение дает до 50% добываемого на Украине газа.
Напомним, в 6 августа стало известно о начавшемся после взрывов пожаре на газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области.