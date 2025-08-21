Ричмонд
Подоляка: на Харьковщине после взрывов начался пожар на месторождении газа

По словам блогера, месторождение дает до 50% добываемого на Украине газа.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области в результате взрывов начался пожар на Шебелинском газовом месторождении, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Местные пишут о большом зареве на этом месторождении (компрессорной станции, через которую газ с него поступает в ГТС Украины)», — написал он.

Подоляка отметил, что Шебелинское месторождение дает до 50% добываемого на Украине газа.

Напомним, в 6 августа стало известно о начавшемся после взрывов пожаре на газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области.