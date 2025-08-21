В Казахстане расширена программа адресной социальной помощи

АСП — это не просто финансовая поддержка. Это инструмент, направленный на то, чтобы помочь семьям выбраться из трудной жизненной ситуации. Программа сочетает в себе денежные выплаты и меры по вовлечению трудоспособных членов семьи в экономически активную жизнь.