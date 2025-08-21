Ричмонд
Лукашенко поздравил католикоса всех армян с днем рождения

Армянская апостольская церковь является одной из древнейших в мире и относится к группе древневосточных православных церквей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину Второму поздравления с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Ваше пастырское служение помогает сохранять христианские ценности, открывать новые храмы и возвращать утраченные святыни», — отметил глава государства.

По словам президента, Гарегин Второй через возрождение духовности, сохранение мира и согласия в обществе вносит неоценимый вклад в развитие белорусско-армянских отношений, а также в духовное сближение народов двух государств.

Лукашенко пожелал католикосу всех армян крепкого здоровья и новых успехов в благородном подвижническом служении.

