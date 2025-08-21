Лукашенко поздравил католикоса всех армян с днем рождения

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину Второму поздравления с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Ваше пастырское служение помогает сохранять христианские ценности, открывать новые храмы и возвращать утраченные святыни», — отметил глава государства.
По словам президента, Гарегин Второй через возрождение духовности, сохранение мира и согласия в обществе вносит неоценимый вклад в развитие белорусско-армянских отношений, а также в духовное сближение народов двух государств.
Лукашенко пожелал католикосу всех армян крепкого здоровья и новых успехов в благородном подвижническом служении.