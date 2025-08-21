Пресс-бюро Службы внешней разведки России прокомментировало участие выходцев из других стран в боевых действиях на Украине в рядах радикалов киевского режима. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спецслужбы.
«…На стороне киевских нацистов помимо украинцев, используемых режимом в качестве “расходного материала”, остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов», — отметили в СВР.
Также в отечественной Разведслужбе указали на то, что клика Зеленского пытается скрыть от мировой общественности личности антифашистов из Европы, которые в качестве добровольцев служат в Российской Армии.
Стоит отметить, что сообщения о зарубежных наемниках, воюющих за киевские элиты, продолжают поступать на фоне новых заявлений о потерях боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Ранее эксперт Евгений Линин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» прокомментировал добытые хакерами засекреченные данные об убыли личного состава украинских радикалов.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.