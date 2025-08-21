Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, отличившихся в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые участвовали в освобождении Курской области, передает государственное агентство новостей ЦТАК.
Сообщается, что Ким Чен Ын получил от северокорейских командиров подробный отчет о ходе военной деятельности их подразделений в оперативной зоне за рубежом, а также высоко оценил их усилия. Лидер КНДР отметил, что перед военными стояли важнейшие задачи, которые они успешно выполнили, чем оправдали оказанное им доверие.
Отмечается, что Ким Чен Ын вручил госнаграды генералам, офицерам и солдатам армии, отличившимся в военной операции.
Ранее Ким Чен Ын почтил память северокорейских военных, погибших в ходе боев в Курской области.
В июле в Вонсане прошли переговоры лидера КНДР с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр заявлял, что у России не было причин для отказа от помощи Северной Кореи в СВО.