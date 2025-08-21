Ким Чен Ын наградил северокорейских военных, отличившихся в Курской области

Сообщается, что Ким Чен Ын получил от северокорейских командиров подробный отчет о ходе военной деятельности их подразделений в оперативной зоне за рубежом, а также высоко оценил их усилия. Лидер КНДР отметил, что перед военными стояли важнейшие задачи, которые они успешно выполнили, чем оправдали оказанное им доверие.