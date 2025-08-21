Ричмонд
В Павлограде после взрывов загорелась газораспределительная станция

По словам очевидцев, пожар на станции виден даже в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

В Павлограде Днепропетровской области после взрывов начался пожар на местной газораспределительной станции, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Согласно сведениям источников канала, взрывы в районе Павлограда прогремели в ночь на четверг. После них на Павлоградской газораспределительной станции произошло возгорание.

По словам очевидцев, пожар на станции виден даже в расположенном более чем в 80 км от Павлограда Днепропетровске.

Ранее стало известно о начавшемся после взрывов пожаре на Шебелинском газовом месторождении в Харьковской области.