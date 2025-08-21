NYT узнала о встрече Рубио по гарантиям с советниками из Европы и Украины

Представитель назвал это «деликатными дипломатическими переговорами». По его словам, встреча позволит определить, «как могут выглядеть гарантии безопасности» перед потенциальной встречей между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Гарантии могут включать обязательство США оказывать воздушную поддержку любым операциям под руководством европейских стран, считает чиновник. Кроме этого, они могут предусматривать предоставление США своих данных разведки.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США получили детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними. По его словам, гарантии безопасности для Киева пока не готовы.
По словам Вэнса, США не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиями безопасности Украины, пока не поймут, что требуется.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия хочет, чтобы коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что гарантии должны быть «очень конкретными и действенными».
