Бессент рассказал о необычной детали в разговоре Путина и Трампа

По словам Бессента, Трамп отправил Путину сообщение о своем намерении позвонить. В ответ Путин сказал, что останется на связи еще на 15 минут или Трамп может перезвонить ему на следующий день. Бессент отметил, что это свидетельствует о желании Путина наладить диалог с Вашингтоном.