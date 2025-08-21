Ричмонд
Бессент рассказал о необычной детали в разговоре Путина и Трампа

Президент России подождал звонка американского коллеги, отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин согласился подождать 15 минут, чтобы дождаться звонка от президента США Дональда Трампа, сообщил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

По словам Бессента, Трамп отправил Путину сообщение о своем намерении позвонить. В ответ Путин сказал, что останется на связи еще на 15 минут или Трамп может перезвонить ему на следующий день. Бессент отметил, что это свидетельствует о желании Путина наладить диалог с Вашингтоном.

В понедельник состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным после встречи американского лидера с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Инициатива звонка исходила от американской стороны, беседа продолжалась 40 минут.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта в разных форматах.

