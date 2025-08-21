Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут после запланированных мероприятий, чтобы дождаться звонка от президента США Дональда Трампа. В этот момент республиканец завершал встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью на Fox News, добавив, что Трамп заранее уведомил российского президента о своём намерении позвонить.