Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка Трампа

По словам Бессента, Путин выразил готовность оставаться на связи в течение дополнительных 15 минут, либо предложил перенести разговор на следующий день. Министр также отметил, что такая реакция российского лидера свидетельствует о его заинтересованности в поддержании диалога с Вашингтоном.
Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник, 18 августа, по инициативе американской стороны и продлился 40 минут. В ходе беседы Трамп проинформировал российского коллегу об итогах переговоров с экс-комиком и лидерами ЕС, состоявшихся в Вашингтоне.