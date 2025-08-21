В США получили условия Москвы и Киева по мирному соглашению

Соединённые Штаты Америки получили детали переговорных позиций Российской Федерации и Украины и в настоящее время ведут работу над их анализом. Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
Мы наконец получили конкретные детали. Мы работаем над ними, но ещё не завершили всесторонний анализ, пояснил американский политик.
Вэнс отметил, что украинская сторона требует предоставления гарантий безопасности, в то время как Россия «претендует на определённые территории», большинство из которых уже контролируется российской армией.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал территориальные изменения как неотъемлемый компонент потенциальных договорённостей. При этом ранее он заявлял, что Россия никогда не ставила своей целью «захват территорий».
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что будет обсуждать территориальные вопросы исключительно с Владимиром Путиным.
Украинская сторона также настаивает на обеспечении международных гарантий безопасности в рамках мирного соглашения. Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой также подчёркивал важность обеспечения безопасности Киева.
