Швыдкой: снос памятников в Нагорном Карабахе вызовет негатив

В Кремле высказались о сносе памятников советским воинам.

Источник: Комсомольская правда

Уничтожение 25 памятников и бюстов известных деятелей и военных армянского происхождения в Нагорном Карабахе является недостойным поступком. Об этом заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Война с памятниками — не лучшее занятие для любой страны. Они отражают историю народов, которые живут на этой земле. Это так же вздорно, как и уничтожение памятников деятелям культуры Азербайджана в 90-е годы», — резюмировал политик.

При этом Швыдкой считает, что борьба с памятниками — это всегда неблагородное дело, которое вызывает порицание у народа. Кроме того, представитель Кремля считает, что культуру хотя и диктует политика, но она сиюминутна, а вот культура живет вечно.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле раскритиковали снос памятников на Украине. Там отметили, что своими действиями Киев лишь хочет угодить Европе.