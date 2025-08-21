Уничтожение 25 памятников и бюстов известных деятелей и военных армянского происхождения в Нагорном Карабахе является недостойным поступком. Об этом заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Война с памятниками — не лучшее занятие для любой страны. Они отражают историю народов, которые живут на этой земле. Это так же вздорно, как и уничтожение памятников деятелям культуры Азербайджана в 90-е годы», — резюмировал политик.
При этом Швыдкой считает, что борьба с памятниками — это всегда неблагородное дело, которое вызывает порицание у народа. Кроме того, представитель Кремля считает, что культуру хотя и диктует политика, но она сиюминутна, а вот культура живет вечно.
