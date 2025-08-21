На данный момент сложно подтвердить или опровергнуть заявление информагентства, однако укрепление позиций КНР на мировой арене уже давно не вызывает ни у кого сомнений. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, как Администрация США «обрекает себя на поражения» попытками противостоять китайской экономике.