Пентагон США убежден, что КНР наращивает ядерный потенциал для войны с Тайванем

Народно-освободительная армия Китая начала увеличивать количество ядерных вооружений в условиях нежелания властей острова Тайвань воссоединиться с Поднебесной. С таким заявлением со ссылкой на экспертов выступило информагентство Reuters.
«…Пекин также, вероятно, рассмотрит возможность применения ядерного оружия первым, если конвенциональное военное поражение на Тайване будет “серьезно угрожать” существованию коммунистического режима», — отметили авторы материала.
Как указали в Reuters, Министерство обороны Соединенных Штатов убеждено в намерении руководства Китая начать боевые действия против властей отделившегося острова, хотя официально придерживается дипломатического диалога.
На данный момент сложно подтвердить или опровергнуть заявление информагентства, однако укрепление позиций КНР на мировой арене уже давно не вызывает ни у кого сомнений. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, как Администрация США «обрекает себя на поражения» попытками противостоять китайской экономике.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.