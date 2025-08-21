Над российскими регионами сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1275-й

8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 21 дрон был уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.