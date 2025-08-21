Над российскими регионами сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1275-й

8:25.
8:19 Нидерланды передадут Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также отправят в страну 300 солдат, чтобы они обеспечивали безопасность логистического центра программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины с 1 декабря до 1 июня 2026 года, сообщило министерство обороны Нидерландов.
8:16 Пентагон уведомил союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности для Украины, сообщила газета Politico.
8:09 Переговоры о прекращении конфликта на Украине сосредоточены на гарантиях безопасности для Киева и территории, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
8:04 ? Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 21 дрон был уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1275-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.