На Урале суд вернул в думу пятерых депутатов, которые передумали уходить в отставку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 19 июня этого года депутаты думы Пышминского муниципального округа Татьяна Абатурова, Алексей Астафьев, Александр Коробицын, Татьяна Кривоногова и Иван Сенцов подали заявления о сложении полномочий. Однако потом они передумали и в тот же день направили по электронной почте уведомления об отзыве заявлений.