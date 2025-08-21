Ричмонд
Стало известно об увольнении сотрудника Госдепа США из-за споров по Израилю

Руководство Государственного департамента США уволило одного из сотрудников после серии разногласий относительно формулировок в официальных заявлениях, касающихся Израиля и Палестины.

Руководство Государственного департамента США уволило одного из сотрудников после серии разногласий относительно формулировок в официальных заявлениях, касающихся Израиля и Палестины. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет о Шахеде Горейши, который занимал должность главного специалиста по подготовке медийных сообщений о ближневосточном конфликте. Его увольнение состоялось 18 августа после того, как он предложил распространить комментарий, подчеркивающий неприятие администрацией США принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Данное предложение было отклонено руководством.

Ранее в августе Горейши также рекомендовал включить в официальное заявление соболезнования в связи с гибелью пяти сотрудников катарского телеканала Al Jazeera в результате израильского авиаудара. Армия Израиля утверждала, что целью являлся террорист Анас аш-Шариф, который прикрывался журналистским статусом и руководил одним из отрядов ХАМАС.

Руководство внешнеполитического ведомства отклонило и эту инициативу, сославшись на отсутствие уверенности в истинной деятельности погибшего. По данным издания, это были не единственные случаи разногласий между Горейши и руководством департамента.

Источники газеты в американском руководстве расценили увольнение как тревожный сигнал для сотрудников о недопустимости отклонений от решительно произраильской позиции. Официальная причина увольнения Горейши руководством ведомства не разглашается.

Армия Израиля начала масштабное наступление на Газу.

