БПЛА поразили огневую позицию РСЗО HIMARS ВСУ под Роговкой

По информации источников, на месте прилета дронов зафиксирована вторичная детонация.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники поразили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в окрестностях Роговки, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», опубликовавший кадры атаки дронов.

«В н.п. Роговка “Геранями” накрыта стартовая позиция РСЗО “Хаймарс”», — говорится в публикации.

По информации источников канала, несколько дронов ударили по точке, с которой вели огонь РСЗО противника. На месте прилетов БПЛА зафиксирована вторичная детонация, указывающая на поражение боекомплекта HIMARS и, возможно, самих установок.

Регион, в котором была поражена стартовая позиция РСЗО противника, не уточняется. Судя по карте, населенные пункты с названием Роговка есть, в частности, в Черниговской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось об уничтожении установки HIMARS в Сумской области.

