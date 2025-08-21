Вячеслав Федорищев встретился с главой Сбера Германом Грефом

Так, только в 2024—2025 годах по трем проектам были подписаны кредитные соглашения со Сбербанком на развитие туристической инфраструктуры. Это создание нового корпуса медицинского реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды», строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района и акватермального комплекса «Атолл» в Тольятти.