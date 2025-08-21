В Госдуме разъяснили, кто может получать две пенсии одновременно

Такая возможность предусмотрена пенсионным законодательством, но распространяется только на граждан с особыми заслугами перед государством или тех, кто пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств. В их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды вследствие военной травмы. Эти категории могут одновременно получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.