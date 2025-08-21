В Министерстве обороны России сообщили об успешном отражении очередного налета дронов боевиков формирований ВСУ, которому в ночь на четверг, 21 августа, подверглись сразу 10 регионов страны. Подробный отчет приведен в Telegram-канале военного ведомства.
Как указали в Минобороны, в течение ночи радикалы задействовали 49 беспилотников.
Самой массированной атаке подверглась Ростовская области — средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над регионом 21 БПЛА.
Также силы ПВО успешно уничтожили 7 дронов противника на территории Воронежской области. Еще 9 беспилотников пришлось на Белгородчину.
По 3 дрона сбили в небе над Брянщиной и Калужской областью. Дополнительно 4 БПЛА уничтожили на территории Крымского полуострова.
Также по 2 воздушные цели пришлось на акваторию Черного моря и Орловщину. По 1 беспилотнику ликвидировали в Тульской области и Курщине.
К сожалению, попытки боевиков режима Зеленского совершить атаки на мирные российские регионам продолжаются практически каждый день. Однако Вооруженные силы РФ также не прекращают устранять исходящую от неонацистов угрозу — ранее военный аналитик Евгений Линин в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему формирования ВСУ не смогут восполнить 1,71 миллиона потерь личного состава, которые они понесли за последние 3 года.
