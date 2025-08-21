«Цель достижимая»: командир подразделения ПВО оценил новую украинскую ракету «Фламинго»

На Украине презентовали новую крылатую ракету с заявленной дальностью в 3000 км. Киевские СМИ назвали «Фламинго» «революционным оружием». Но военные эксперты указывают: заявленные параметры вызывают серьёзные сомнения, а схемы перехвата уже давно отработаны. Насколько реальны такие показатели и какую угрозу несёт новинка украинской ВПК — прокомментировал «МК» командир одного из подразделений ПВО с позывным «Рокот».
В украинском медиапространстве разошлись кадры с новой ракетой под названием «Фламинго». Сообщается, что это первая крылатая ракета местного производства, якобы запущенная в серийное изготовление. Согласно опубликованным данным, характеристики таковы: стартовая масса — 6000 кг; вес боевой части — до 1000 кг; максимальная скорость — до 950 км/ч; дальность полёта — до 3000 км; максимальная высота полёта — до 5 км.
Особое внимание привлекает дальность — 3000 км. Это показатель оперативно-стратегического уровня, который сопоставим с возможностями крылатых ракет большой дальности ведущих мировых держав. Внимательные наблюдатели в Сети сразу заметили, что внешне «Фламинго» почти полностью повторяет макет ракеты FP-5 Milanion — разработки компании Milanion Group (Британия-ОАЭ), представленной на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. На тех же фотографиях видны идентичные пусковые установки и контуры корпуса.
Военные эксперты не исключают, что в случае с «Фламинго» речь идёт о копии, собранной на базе иностранных комплектующих или даже демонстрационного макета, который лишь выдают за «новинку украинского ВПК».
— Заявленные характеристики, — говорит офицер ПВО с позывным «Рокот», — это больше реклама, чем реальность. Масса в шесть тонн при тысяче килограммов боевой части и дальности в три тысячи километров выглядит крайне сомнительно. Для этого нужна современная элементная база, компактные и мощные двигатели, материалы, которых на Украине просто нет.
По его словам, главная опасность подобных проектов не в том, что ракета действительно долетит на 3000 километров, а в том, что сама идея запускается в информационное пространство, чтобы показать «технологическое превосходство» и получить очередные транши западной помощи.
— Скорость в 950 км/ч — это фактически дозвуковой показатель. — продолжает командир подразделения ПВО. — Подобные ракеты легко обнаруживаются современными средствами радиолокации и поражаются средствами ПВО. При высоте полёта до 5000 метров они попадают в зону поражения как зенитных комплексов средней дальности, так и истребителей-перехватчиков.
Дальность в 3000 км требует топлива объёмом в несколько тонн и высокоэффективного двигателя. Учитывая массу ракеты в 6000 кг, добиться таких параметров крайне затруднительно без технологий уровня США или России.
В реальности речь может идти о дальности в пределах 500−700 км, что уже ближе к уровню модернизированных советских образцов.
Мы уже имеем опыт перехвата англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и других. Для нас подобные цели не являются чем-то новым. Учитывая скорость и высоту полёта, «Фламинго» будет обнаружена и взята на сопровождение штатными средствами.
Основной результат презентации «Фламинго» — информационный. В условиях войны важно демонстрировать новые разработки, поддерживать внутреннюю аудиторию и внушать страх противнику. Однако фактическая эффективность оружия вызывает серьёзные сомнения.
Дальность в 3000 км остаётся недостижимой целью без внешней помощи. Презентация ракеты «Фламинго» — очередная попытка продемонстрировать «технологический прорыв» украинского ВПК. На практике же заявленные характеристики не подтверждаются ни существующими технологиями, ни логикой конструкции. Даже если речь идёт о реально существующем образце, его эффективность ограничена. Скорость дозвуковая, высота полёта невелика, траектория легко отслеживается. Для современных средств ПВО это цель вполне решаемая задача.