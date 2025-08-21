Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин приедет в Казань на форум «Развитие малых городов и исторических поселений»

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня прибудет с рабочей поездкой в Казань, где примет участие в X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: пресс-служба Правительства РФ

В рамках визита премьер-министр выступит на пленарной сессии юбилейного форума, посвященной теме «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать!». Кроме того, он проведет рабочую встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Сопровождать Мишустина будут вице-премьер РФ — руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Мишустин традиционно участвует в работе форума: в прошлые годы он посещал Калугу (2024), Владивосток (2023), Тамбов (2022) и Нижний Новгород (2021).

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше