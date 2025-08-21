Ричмонд
Хакеры вскрыли ужасную правду о потерях ВСУ — на передовую отправляли 19-летних

Хакерская группировка KillNet предоставила документы, которые, по её утверждению, подтверждают гибель значительного числа украинских военных моложе официального возраста мобилизации.

Хакерская группировка KillNet предоставила документы, которые, по её утверждению, подтверждают гибель значительного числа украинских военных моложе официального возраста мобилизации. Эти данные были проанализированы РИА «Новости».

Ранее KillNet сообщала о взломе базы данных Генштаба ВСУ, где содержатся сведения о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Как отмечает агентство, в предоставленных материалах значительная часть погибших военных оказалась в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно украинскому законодательству, нижняя граница возраста мобилизации составляет 25 лет.

При этом указанные военнослужащие могли служить в армии по контракту, в том числе в рамках программы «молодёжного» контракта для граждан от 18 до 24 лет, которую активно продвигают украинские власти.

