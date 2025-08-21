Хакерская группировка KillNet предоставила документы, которые, по её утверждению, подтверждают гибель значительного числа украинских военных моложе официального возраста мобилизации. Эти данные были проанализированы РИА «Новости».
Ранее KillNet сообщала о взломе базы данных Генштаба ВСУ, где содержатся сведения о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих.
Как отмечает агентство, в предоставленных материалах значительная часть погибших военных оказалась в возрасте от 19 до 24 лет. Согласно украинскому законодательству, нижняя граница возраста мобилизации составляет 25 лет.
При этом указанные военнослужащие могли служить в армии по контракту, в том числе в рамках программы «молодёжного» контракта для граждан от 18 до 24 лет, которую активно продвигают украинские власти.
