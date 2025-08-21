«Вопиющее нарушение»: воюющая страна расширила наступление на разрушенный город

Израиль объявил о расширении своих военных операций в городе Газа, после того как даже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил одобрение Израилем строительства нового огромного незаконного поселения на Западном берегу как «вопиющее нарушение международного права».
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эффи Дефрин заявил, что Армия обороны Израиля приступила ко второму этапу операции «Колесницы Гидеона» в Газе, которую она начала в мае. Он сообщил, что в рамках операции Армия обороны Израиля активизирует усилия по нанесению ущерба ХАМАСУ в городе Газа, который он считает «оплотом режима и военного террора».
Брифинг Дефрина совпал с заявлением канцелярии Биньямина Нетаньяху, в котором он призвал ускорить наступление с целью захвата города Газа, городского района, в котором проживают сотни тысяч человек на севере территории, пишетThe Guardian.
«В преддверии утверждения планов операции в городе Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки захвата контроля над последними оплотами террористов и разгрома ХАМАСА», — говорится в заявлении.
Было неясно, относится ли заявление Дефрина к более широкой операции, планы которой вызвали широкое международное осуждение, комментирует The Guardian.
ХАМАС заявил, что планы Израиля захватить город Газа демонстрируют его «вопиющее пренебрежение» к усилиям по прекращению огня и заключению сделки с заложниками.
«Сегодняшнее объявление террористической оккупационной армией о начале операции против города Газа и его почти миллиона жителей и перемещенных лиц… демонстрирует вопиющее пренебрежение к усилиям посредников», — говорится в заявлении палестинской группировки.
Разговоры Израиля о крупномасштабной операции могут быть в первую очередь направлены на то, чтобы оказать давление на ХАМАС в ходе продолжающихся переговоров о прекращении огня и прекращении войны, подчеркивает The Guardian.
Дефрин сказал, что израильские войска уже заняли окраины города Газа и действуют в районе Зейтун. Ранее в среду Израиль объявил, что он призывает дополнительно 60 000 резервистов для наступления на город Газа. Власти еврейского государства оправдали начало нового этапа, сославшись на нападение примерно 18 боевиков ХАМАСА на израильскую позицию днем ранее, которое оно охарактеризовало как крупномасштабное, несмотря на его небольшие размеры в реальности.
Тысячи палестинцев, сталкивающихся с растущей угрозой голода в Газе, в последние дни уже начали спасаться бегством в ожидании нападения.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил в среду, что нападение Израиля на Газу привело к «массовым убийствам и голоду» и что его более масштабные действия «уничтожают все перспективы» достижения мира на Ближнем Востоке.
Даже президент Франции Эммануэль Макрон поддержал это мнение, заявив, что предполагаемое израильское наступление приведет к «настоящей катастрофе» и втянет регион в перманентную войну.
Германия заявила, что ей «становится все труднее понимать, как эти действия приведут к освобождению всех заложников или к прекращению огня», — заявил журналистам представитель немецкого правительства Штеффен Майер.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что он одобрил план захвата города Газа, несмотря на принятое ранее на этой неделе ХАМАСОМ и другими палестинскими группировками в Газе решение принять предложение о прекращении огня, которое в большинстве своих наиболее важных деталей совпадает с тем, с которым Израиль согласился ранее. Он еще не дал официального ответа на последнее предложение.
Израиль также объявил в среду, что планы по строительству нового крупного незаконного поселения на Западном берегу были одобрены. Реализация этих планов разделило бы Западный берег на две части с преднамеренным намерением — по словам крайне правого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича — уничтожить любую перспективу создания палестинского государства.
Глава британского МИД Лэмми написал в соцсети, что в случае реализации этот план «разделит палестинское государство надвое, станет вопиющим нарушением международного права и критически подорвет решение о создании двух государств».
Высший комитет по планированию Израиля одобрил планы строительства поселения Е1 на участке земли к востоку от Иерусалима, которые, по словам критиков, подорвут надежды на создание единого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
На прошлой неделе Смотрич поддержал планы по строительству 3400 домов на спорном участке земли, который находится между Иерусалимом и израильским поселением Маале-Адумим.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что строительство там израильских домов положит конец надеждам на урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.
На фоне достоверных свидетельств того, что его политика в Газе привела к массовому голоду и обвинениям в геноциде, Израиль вновь заявил о своем пренебрежении возмущенным международным мнением, которое угрожает превратить его в государство-изгой, несмотря на то, что все большее число стран заявляют, что планируют признать палестинскую государственность, отмечает The Guardian.
Призыв 60 000 резервистов и продление срока службы еще для 20 000 солдат объявили через несколько дней после того, как сотни тысяч израильтян вышли на митинг с призывом к прекращению огня. Они обвиняют правительство в продолжении войны по политическим мотивам и в неспособности вернуть домой оставшихся заложников. Семьи заложников и бывшие руководители армии и разведки также выразили несогласие с расширением операции в городе Газа. Большинство семей требуют немедленного прекращения огня и обеспокоены тем, что расширение масштабов нападения может поставить под угрозу усилия по возвращению домой 50 заложников, которые все еще находятся в Газе. Израиль считает, что 20 из них все еще живы.
Военный чиновник, говоривший на условиях анонимности в соответствии с военными уставами, сказал, что войска будут действовать в тех частях города Газа, где они еще не были развернуты и где, по мнению Израиля, ХАМАС все еще активен.
Город Газа является военным и правительственным оплотом ХАМАСА и одним из последних убежищ на севере Газы, где укрываются сотни тысяч людей. По словам чиновника, израильские войска будут атаковать обширную сеть подземных туннелей ХАМАСА в этом районе. Пока неясно, когда начнется операция, но это может быть вопросом нескольких дней. Мобилизация резервистов названа крупнейшей за последние месяцы.