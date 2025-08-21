«Вопиющее нарушение»: воюющая страна расширила наступление на разрушенный город

Призыв 60 000 резервистов и продление срока службы еще для 20 000 солдат объявили через несколько дней после того, как сотни тысяч израильтян вышли на митинг с призывом к прекращению огня. Они обвиняют правительство в продолжении войны по политическим мотивам и в неспособности вернуть домой оставшихся заложников. Семьи заложников и бывшие руководители армии и разведки также выразили несогласие с расширением операции в городе Газа. Большинство семей требуют немедленного прекращения огня и обеспокоены тем, что расширение масштабов нападения может поставить под угрозу усилия по возвращению домой 50 заложников, которые все еще находятся в Газе. Израиль считает, что 20 из них все еще живы.