США ввели санкции против судей и прокуроров Международного уголовного суда

Это лишь последний из серии шагов, предпринятых администрацией Трампа против базирующегося в Гааге суда, первого в мире международного трибунала по военным преступлениям. США, которые не являются членом суда, уже наложили санкции на бывшего главного прокурора МУС Карима Хана, который в мае ушел в отставку в ожидании расследования обвинений в сексуальных домогательствах, и четырех других судей трибунала.