США ввели санкции против судей и прокуроров Международного уголовного суда

США вводят санкции в отношении должностных лиц так называемого «международного уголовного суда» в связи с «вопиющим нападением». Госсекретарь Марко Рубио объявил о замораживании Соединенными Штатами активов в связи с попытками привлечь к ответственности американцев и израильтян Администрация Трампа активизировала свои усилия против этого базирующегося в Гааге органа, что МУС осудил как «вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного учреждения».
Госдепартамент США в среду объявил о новых санкциях в отношении четырех должностных лиц Международного уголовного суда, включая двух судей и двух прокуроров, заявив, что они сыграли важную роль в усилиях по судебному преследованию американцев и израильтян. В результате санкций все активы, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, пишет The Guardian.
Санкции были немедленно осуждены как Международным уголовным судом, так и Организацией Объединенных Наций, в то время как Израиль приветствовал этот шаг, объявленный госсекретарем Марко Рубио.
Это лишь последний из серии шагов, предпринятых администрацией Трампа против базирующегося в Гааге суда, первого в мире международного трибунала по военным преступлениям. США, которые не являются членом суда, уже наложили санкции на бывшего главного прокурора МУС Карима Хана, который в мае ушел в отставку в ожидании расследования обвинений в сексуальных домогательствах, и четырех других судей трибунала.
Новые санкции касаются судей Международного уголовного суда Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, а также прокуроров Нажат Шамим Хан из Фиджи и Маме Мандиайе Ньянг из Сенегала.
«Эти лица являются иностранцами, которые непосредственно участвовали в усилиях международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия обеих стран», — сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что администрация продолжит «предпринимать любые действия, которые мы сочтем необходимыми для защиты наших войск, нашего суверенитета и наших союзников от незаконных и безосновательных действий МУС».
В отдельном заявлении Госдепартамент сообщил, что судья Прост был подвергнут санкциям за решение МУС санкционировать расследование в отношении американских военных в Афганистане, которое позже было отменено. Судья Гийу подвергся санкциям за решение МУС выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, связанных с войной Израиля в Газе.
Франция, президент которой Эммануэль Макрон был в Вашингтоне двумя днями ранее, выразила «тревогу» по поводу этой акции, отмечает The Guardian. Представитель французского министерства иностранных дел заявил в Париже, что санкции «противоречат принципу независимой судебной системы».
Согласно заявлению, прокуроры Хан и Ньянг были наказаны за продолжение расследования Каримом Ханом действий Израиля в Газе, в том числе за выполнение ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта.
В ответ МУС опубликовал заявление, в котором назвал санкции «вопиющим посягательством на независимость беспристрастного судебного учреждения» и «оскорблением государств-участников Суда, основанного на правилах международного порядка и, прежде всего, миллионов невинных жертв по всему миру».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Международный уголовный суд пользуется полной поддержкой всемирной организации в своей работе. ООН «очень обеспокоена» тем, что США продолжают преследовать международный суд, сказал он.
«Мы твердо верим, что МУС является ключевым органом международного уголовного правосудия, и мы уважаем его работу», — сказал Дюжаррик. «Это решение создает серьезные препятствия для функционирования прокуратуры в отношении всех ситуаций, которые в настоящее время рассматриваются судом».
Нетаньяху приветствовал этот шаг США, отмечает The Guardian. «Это решительная мера против лживой клеветнической кампании против государства Израиль и Армии обороны Израиля, а также за правду и справедливость», — сказал премьер еврейского государства.
Решение, принятое в среду, отражает историю действий администрации Трампа против Международного уголовного суда, начиная с его первого президентского срока, напоминает The Guardian. Во время первого президентского срока Трампа США ввели санкции против Международного уголовного суда, но они были отменены администрацией Джо Байдена в начале 2021 года.
Представитель Международной федерации по правам человека при МУС Даня Чайкель заявила, что ужесточение санкций США является «продолжающимся нападением на верховенство закона и вопиющей попыткой запугать тех, кто стремится привлечь к ответственности за тяжкие преступления». По ее словам, новые санкции стали «решающим испытанием» для 125 государств- членов МУС.
Напомним, что Россия, как США, Израиль и Китай не признают юрисдикцию этого органа.