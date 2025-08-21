Ричмонд
Европейцы умоляли не звонить: Вэнс рассказал о реакции лидеров ЕС на звонок Трампа Путину во время переговоров с ними

Вэнс рассказал, что лидеры ЕС выступали против ночного звонка Трампа Путину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры выступали против звонка Дональда Трампа российского коллеге Владимиру Путину во время переговоров с ними и с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он сообщил, что звонок произошел около часа ночи по московскому времени, что стало неожиданностью для европейских партнеров. По словам Вэнса, Трамп прямо заявил о своем намерении позвонить российскому президенту сразу после завершения встречи.

Вэнс отметил, что европейские лидеры умоляли не звонить Путину и предлагали перенести разговор на следующую неделю и соблюсти все дипломатические процедуры. Однако Трамп настоял на немедленном звонке, проигнорировав бюрократические протоколы.

«И, думаю, одна из вещей, которые я понял о лидерстве президента Трампа, заключается в том, что он прорезает всю бюрократию и дипломатические протоколы и просто говорит: Я собираюсь сделать дело. Если хочу поговорить с кем-то — я поговорю», — указал Вэнс.

Напомним, беседа длилась около 40 минут. Американский президент проинформировал Путина о результатах переговоров с Зеленским. Диалог носил откровенный и конструктивный характер.

