Европейцы умоляли не звонить: Вэнс рассказал о реакции лидеров ЕС на звонок Трампа Путину во время переговоров с ними

«И, думаю, одна из вещей, которые я понял о лидерстве президента Трампа, заключается в том, что он прорезает всю бюрократию и дипломатические протоколы и просто говорит: Я собираюсь сделать дело. Если хочу поговорить с кем-то — я поговорю», — указал Вэнс.