Главные новости 21 августа 2025 года

Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что в Белом доме получили детали переговорных позиций России и Украины, на основе которых будет составляться мирный план. Он уточнил, что Москва требует территорий, Киев — гарантий безопасности, но Вашингтон считает, что «львиную долю» обязательств по обеспечении мира на украинских территориях должна взять на себя Европа.