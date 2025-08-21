Ричмонд
Главные новости 21 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 августа 2025.

Вэнс подтвердил получение переговорных позиций РФ и Украины

Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что в Белом доме получили детали переговорных позиций России и Украины, на основе которых будет составляться мирный план. Он уточнил, что Москва требует территорий, Киев — гарантий безопасности, но Вашингтон считает, что «львиную долю» обязательств по обеспечении мира на украинских территориях должна взять на себя Европа.

В США и Европе обсуждают гаранти безопасности Киева

Заместитель Минобороны США по политическим вопросам Элбридж Колби предупредил союзников по НАТО, что Белый дом согласен на минимальное участие в предоставлении гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила формат гарантий «НАТО-лайт», по которому европейцы обязаны будут помочь Киеву в течение суток после агрессии РФ.

Израиль начал наступление на сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала реализацию операции «Колесницы Гидеона — 2» по захвату территории палестинского анклава. Известно, что израильские военные уже контролируют окраины города Газа. Израиль планирует полностью его оккупировать. В стране проходят многотысячные акции протеста против захвата Газы.

В Воронежской области из-за атаки БПЛА остановлено движение поездов

В ночь на 21 августа российские силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 49 беспилотников ВСУ над территориями девяти регионов и акваторией Черного моря. В Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская было временно приостановлено движение составов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Французу Винатье* грозит 20-летний срок за шпионаж в России

Гражданину Франции Лорану Винатье* предъявлены обвинения в шпионаже. Иностранцу грозит наказание в виде 20 лет свободы. Следователи выяснили, что мужчина на протяжении нескольких лет собирал информацию в области военной и технической деятельности России. В ФСБ считают, что сведения могли быть использованы иностранными спецслужбами.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

