Подоляка: в Мукачеве после удара выгорел завод по выпуску начинки для БПЛА

По данным блогера, в предприятие попала крылатая ракета.

Источник: Аргументы и факты

В украинский завод в закарпатском городе Мукачево, выпускающий «начинку» для беспилотников ВСУ, попала ракета, в результате чего он практически полностью выгорел вместе со складами готовой продукции. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка.

По данным блогера, которыми он поделился в своем Telegram-канале, завод специализируется на выпуске электроники и «производил много чего». По предприятию «буквально в самое яблочко» попала крылатая ракета Х-101, отмечается в публикации.

«“Вынос” завода не сразу, но сильно скажется на выпуске продукции украинскими минизаводами по производству дронов», — заключил Подоляка.

Военкор Кирилл Федоров ранее заявил, что минувшей ночью ракетному удару подверглась и авиабаза ВСУ в Мукачеве, после чего там начался пожар.

