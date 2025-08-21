Подоляка: в Мукачеве после удара выгорел завод по выпуску начинки для БПЛА

В украинский завод в закарпатском городе Мукачево, выпускающий «начинку» для беспилотников ВСУ, попала ракета, в результате чего он практически полностью выгорел вместе со складами готовой продукции. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка.
По данным блогера, которыми он поделился в своем Telegram-канале, завод специализируется на выпуске электроники и «производил много чего». По предприятию «буквально в самое яблочко» попала крылатая ракета Х-101, отмечается в публикации.
«“Вынос” завода не сразу, но сильно скажется на выпуске продукции украинскими минизаводами по производству дронов», — заключил Подоляка.
Военкор Кирилл Федоров ранее заявил, что минувшей ночью ракетному удару подверглась и авиабаза ВСУ в Мукачеве, после чего там начался пожар.