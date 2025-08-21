Опрос: Молдова продолжает двигаться в неверном направлении — шаг за шагом

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Жители Молдовы убеждены, что страна движется в неверном направлении, не доверяют полиции и ставят «неуд» работе только завершившего мандат парламента, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией IData.

С тем, что Молдова движется верным путем, согласны только 38,9% опрошенных, в то время как 53,2% уверены в обратном.

Самой серьезной проблемой, с которой сталкивается сейчас страна, по мнению участников опроса, является коррупция: так считают 16,8%. На втором месте — бедность (10,8%), на третьем — низкие зарплаты (9,6%). В пятерку также входят проблемы в экономике (8,4%) и инфляция (7,4%).

В десятке — недостаток рабочих мест и безработица (6,2%), политическая нестабильность 96%), демографические проблемы и отток населения (4,9%), образование, культура и здравоохранение, а также проблемы инфраструктуры (по 2,3%). Любимые властями темы дезинформации и пропаганды серьезной проблемой для страны видят только 2,2% опрошенных.

Любопытно, что войну на Украине серьезной проблемой считают 1,7%, а отношения с Россией — 1,4% респондентов. еще одну излюбленную для правящей партии тему дезинформации опасной для Молдовы считают и того меньше — 1,1% опрошенных.

Авторы соцопроса попросили респондентов поставить по десятибалльной системе отметку работе парламента XI созыва и получили не просто низкий, а очень низкий результат: средний балл составил 4,27. При этом 29,3% опрошенных и вовсе влепили законодательному форуму «кол». Пять баллов поставили 14,1%, высшую отметку (10 баллов) посчитали нужным отдать парламенту 5,8% респондентов.

На вопрос, какими тремя приоритетными областями незамедлительно должен заняться парламент следующего созыва (на 28 сентября в Молдове намечены очередные парламентские выборы), 61% респондентов указал повышение зарплат и пенсий. За то, чтобы «свеженькие» парламентарии занялись в первую очередь вопросами экономического роста и создания новых рабочих мест, высказались 54,6% опрошенных. За борьбу с коррупцией — 48,4%. При этом 22,2% указали улучшение медуслуг. За то, чтобы незамедлительно заняться обеспечением стабильности в регионе, высказались 14,9%. Отношения с Россией считают необходимым срочно укреплять 6,5% респондентов.