Опрос: Молдова продолжает двигаться в неверном направлении — шаг за шагом

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Жители Молдовы убеждены, что страна движется в неверном направлении, не доверяют полиции и ставят «неуд» работе только завершившего мандат парламента, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией IData.
С тем, что Молдова движется верным путем, согласны только 38,9% опрошенных, в то время как 53,2% уверены в обратном.
Проблемы серьезные и несерьезные
Самой серьезной проблемой, с которой сталкивается сейчас страна, по мнению участников опроса, является коррупция: так считают 16,8%. На втором месте — бедность (10,8%), на третьем — низкие зарплаты (9,6%). В пятерку также входят проблемы в экономике (8,4%) и инфляция (7,4%).
В десятке — недостаток рабочих мест и безработица (6,2%), политическая нестабильность 96%), демографические проблемы и отток населения (4,9%), образование, культура и здравоохранение, а также проблемы инфраструктуры (по 2,3%). Любимые властями темы дезинформации и пропаганды серьезной проблемой для страны видят только 2,2% опрошенных.
Любопытно, что войну на Украине серьезной проблемой считают 1,7%, а отношения с Россией — 1,4% респондентов. еще одну излюбленную для правящей партии тему дезинформации опасной для Молдовы считают и того меньше — 1,1% опрошенных.
Парламент-второгодник: холодильник побеждает телевизор
Авторы соцопроса попросили респондентов поставить по десятибалльной системе отметку работе парламента XI созыва и получили не просто низкий, а очень низкий результат: средний балл составил 4,27. При этом 29,3% опрошенных и вовсе влепили законодательному форуму «кол». Пять баллов поставили 14,1%, высшую отметку (10 баллов) посчитали нужным отдать парламенту 5,8% респондентов.
Полиция, парламент и НПО — в одной лодке: им доверия нет
Совсем печально выглядит раздел опросника, касающийся уровня доверия граждан к институтам государства и его важнейшим структурам. Так, по-прежнему наибольшим доверием жителей Молдовы пользуется церковь (42%). На втором месте — мэрии (27%) и только на третьем — президентура и армия (по 22%).
Средства массовой информации вызывают доверие у 15% опрошенных, правительство — только у 14%.
Хуже всего обстоят дела у полиции и парламента: им доверяют только 12% опрошенных, так же, как и НПО. Совсем плохи дела только у юстиции, доверие к которой испытывают лишь 6% респондентов.
Экс-премьер рассказал, как PAS удалось убить национальную идею
Неутешительные результаты соцопроса прокомментировал экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Молдовы Владимир Филат. По его мнению, власть в стране «идет мимо дороги», оставляя граждан один на один с проблемами.
«Людей тревожит рост цен, отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест, миграция, опустошающая целые сёла. В таких условиях невозможно кормить людей лозунгами, далекими от их повседневной жизни. Но ещё страшнее другое. Когда национальный идеал — Европейская интеграция — оказывается в руках некомпетентной и коррумпированной власти, существует огромный риск обесценить эту цель», — отмечает политик.
Он подчеркивает, что идея евроинтеграции уже «затерта до абсурда», доверие людей утрачено.
«Так упускается исторический шанс. Так убивается мечта. Точно так же, как была убита экономика, как было разрушено благосостояние и как целая нация была изгнана в поисках выживания. И когда власть крадёт даже европейскую мечту, чтобы делать на ней кампанию, трагедия становится полной: у тебя больше нет ни хлеба, ни надежды», — подводит итоги Филат.
