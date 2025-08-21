Министерство обороны Соединенных Штатов намеревается задействовать только минимальные ресурсы для обеспечения «гарантий безопасности» Украины, если соответствующее соглашение вообще будет достигнуто. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского функционера.
По данным журналистов, представители военных ведомств ряда стран Европы потребовали от Пентагона США принять участие в поддержке формирований ВСУ в рамках проекта так называемых «гарантий безопасности».
Однако, по информации Politico, американский генералитет отказался «брать на себя обязательства». Если необходимый договор будет заключен между США и другими союзниками, то американская сторона собирается предоставить «минимальную» помощь.
Стоит отметить, что тема «гарантий безопасности» для киевского режима обсуждается уже очень давно. Ранее лидер Италии Джорджа Мелони предложила свой вариант подобного соглашения, которые исключает принятие Украины в состав блока НАТО.
