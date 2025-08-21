Враги встревожились из-за «секретной» военной базы дружественной России страны

Саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое (Вьетнам) в 2019 году провалился из-за разногласий сторон по поводу того, на какие уступки пойдет Пхеньян в обмен на смягчение санкций. С тех пор КНДР неоднократно заявляла, что никогда не откажется от своего оружия, и объявила себя «необратимым» ядерным государством.