Враги встревожились из-за «секретной» военной базы дружественной России страны

В новом докладе американского аналитического центра говорится, что у Северной Кореи есть секретная военная база, которая может представлять «угрозу» для Восточной Азии и США. «Необъявленная» ракетная база Синпунг-Донг находится всего в 27 км от границы с Китаем, утверждается в докладе.
Согласно новым исследованиям американских аналитиков, Корейская Народно-Демократическая Республика построила секретную военную базу недалеко от своей границы с Китаем, на которой могут размещаться новейшие баллистические ракеты дальнего радиуса действия Пхеньяна.
«Необъявленная» ракетная база Синпунг-Донг находится примерно в 27 км от границы с КНР, говорится в опубликованном в среду докладе одного из вашингтонских аналитических центров.
В исследовании говорится, что на объекте в провинции Северный Пхеньян, вероятно, находятся от шести до девяти межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных нести ядерный заряд, и пусковые установки для них.
В докладе утверждается, что это оружие «представляет потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов».
При этом, как напоминает The Guardian, Северная Корея наращивает свою программу создания ядерного оружия после неудачного саммита с Соединенными Штатами в 2019 году, а лидер КНДР Ким Чен Ын недавно призвал к «быстрому расширению» ядерного потенциала дипломатически изолированной страны.
В отчете, который американский аналитический центр называет первым подробным подтверждением из открытых источников о Синпунг-Донге, говорится, что база является одной из примерно «15−20 баз баллистических ракет, объектов технического обслуживания, поддержки, хранения ракет и боеголовок, о которых Северная Корея никогда не заявляла».
«Известно, что этот объект “не был предметом каких-либо переговоров о денуклеаризации, ранее проводившихся между Соединенными Штатами и Северной Кореей”, — говорится в исследовании.
Ссылаясь на текущие оценки своих аналитиков, центр заявил, что пусковые установки и ракеты могут покидать базу во время кризиса или войны, соединяться со специальными подразделениями и осуществлять более труднообнаруживаемые пуски из других частей страны.
База, наряду с другими, «представляет собой основные компоненты того, что, как предполагается, является развивающейся стратегией Северной Кореи в области баллистических ракет, а также ее расширяющегося стратегического потенциала ядерного сдерживания и нанесения ударов», — говорится в докладе.
Саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое (Вьетнам) в 2019 году провалился из-за разногласий сторон по поводу того, на какие уступки пойдет Пхеньян в обмен на смягчение санкций. С тех пор КНДР неоднократно заявляла, что никогда не откажется от своего оружия, и объявила себя «необратимым» ядерным государством.